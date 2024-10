Deschamps : Choquée, la presse italienne hallucine

Axel Cornic

Après une rentrée mouvementée avec notamment une défaite contre l’Italie (0-2), l’équipe de France va se retrouver pour les rencontres face à Israël et à la Belgique. Didier Deschamps a livré la liste des 23 joueurs convoqués pour ce rassemblement et comme souvent certains choix laissent perplexe... et pas seulement les médias français !

Comme avant chaque rassemblement de l’équipe de France, il y a ceux qui sont d’accord et ceux qui ne sont pas d’accord avec les choix de Didier Deschamps. La liste livrée ce jeudi pour les rendez-vous face à Israël et à la Belgique était très attendue, avec la retraite d’Antoine Griezmann ainsi que la possible absence de Kylian Mbappé. Et le moins que l’on puisse dire c’est que là encore les surprises ne manquent pas, notamment en défense.

L'absence de Pierre Kalulu

Car ce jeudi, les médias italiens n’ont pas manqué de réagir à la liste de Deschamps et le moins que l’on puisse dire c’est que l’absence de Pierre Kalulu n’est pas passée inaperçue. Le défenseur français semble renaître depuis une saison dernière compliquée à l’AC Milan et le fait qu’il puisse évoluer dans l’axe comme à droite, en ferait un choix parfait. Il a d’ailleurs été l’un des joueurs les plus en vue lors de la récente victoire de la Juventus face au RB Leipzig (2-3), en Ligue des Champions.

« Bien sûr que je suis plusieurs joueurs dont Kalulu »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps n’a pas pu échapper aux questions concernant cette absence de Kalulu. « Bien sûr que je suis plusieurs joueurs dont Kalulu. Je le fais à la Juve mais déjà à l'AC Milan (...) Kalulu a eu une saison compliquée l'année dernière, il a changé de club et a signé dans un grand club comme la Juventus donc tant mieux pour lui » a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France, qui a lui aussi porté les couleurs de la Juventus en tant que joueur, avant d’en devenir l’entraineur.