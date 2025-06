Départ de Deschamps : La catastrophe est annoncée !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec la défaite de l'équipe de France en demi-finale de Ligue des nations (4-5 face à l'Espagne), Didier Deschamps fait déjà une croix sur l'un des deux trophées qu'il pouvait remporter avant de quitter son poste de sélectionneur. Après la Coupe du monde 2026, Deschamps se retirera, mais certainement pas en tant que vainqueur du Mondial selon son vestiaire d'après les informations de Romain Molina.

Le journaliste d'investigation Romain Molina s'est confié sur sa chaîne YouTube concernant la situation tendue au sein du vestiaire de l' équipe de France que personne ne semblerait vouloir arranger. « Le message de Deschamps ne passe plus, il n'y a pas de cassure en soit, mais certains joueurs sont blasés et ne veulent plus rien dire. Il n'y a pas d'honnêteté. Il manque un peu de courage pour ne pas dire un autre mot ».

«On y va comme ça, on va se planter»

D'après les informations récoltées par Romain Molina en interne, les membres de l'équipe de France seraient plus que pessimistes sur leur chance de décrocher une troisième étoile mondiale en 2026 sur le continent américain en 2026. « Ce qui fait qu'en 2026, vous demandez à tous les joueurs en équipe de France en off qui vous diront la même chose : « on y va comme ça, on va se planter non pas en raison du talent des uns et des autres, mais parce qu'on ne se sera pas parlé et donc pas brisé la glace » ».