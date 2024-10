Dembélé : Sa folle promesse à Griezmann !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois depuis 10 ans, Antoine Griezmann est absent d'un rassemblement avant des matches officiels de l'équipe de France. Le Colchonero a effectivement annoncé sa retraite internationale, mais son numéro 7 n'est pas resté vacant longtemps. Et pour cause, Ousmane Dembélé l'a déjà récupéré. Mais selon le joueur du PSG, c'était prévu depuis longtemps.

Il y a quelques jours, Antoine Griezmann annonçait sa retraite internationale à la surprise générale. Par conséquent, l'équipe de France s'est réunie sans lui pour affronter Israël et la Belgique. Mais pas sans numéro 7 ! Et pour cause, Ousmane Dembélé a déjà récupéré son numéro fétiche. Mais le joueur du PSG avait prévenu Antoine Griezmann depuis longtemps.

Dembélé récupère le numéro 7 de Griezmann

« Antoine, j'étais toujours à côté de lui que ce soit dans le bus ou dans l'avion, donc ça fait bizarre qu'il ne soit pas là. On a passé des moments incroyables ensemble. Le 7 ? Non c'est juste que c'est mon numéro préféré », confie le joueur du PSG au micro de Téléfoot, avant de révéler qu'il avait déjà prévenu Antoine Griezmann qu'il récupèrerait le 7.

«C'était prévu depuis longtemps»

« Je l'ai eu à Barcelone et à Dortmund donc je l'ai pris pour ça. On en a parlé il y a longtemps. Je lui ai dit "Antoine si tu raccroches en sélection, je prendrai ton numéro 7 en sélection". C'était prévu depuis longtemps », ajoute Ousmane Dembélé.