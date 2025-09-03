C’est fini pour Zinedine Zidane, «dommage» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane a donc été le 9 juillet 2006. Ce jour-là, l’équipe de France disputait la finale de la Coupe du monde et pour le numéro 10 des Bleus, la fin a été terrible avec ce coup de tête donné à Marco Materazzi. Une triste conclusion pour la carrière de Zizou au grand dam de Raymond Domenech, sélectionneur des Bleus à l’époque.

Zinedine Zidane aurait pu finir en apothéose, ça a été tout le contraire. En effet, lors de la finale de la Coupe du monde 2006, dernier match de Zizou, l’équipe de France a perdu face à l’Italie, plombée également par l’exclusion de son numéro 10. Un carton rouge qui a été le résultat d’un pétage de plomb de Zidane sur Materazzi.

« Je trouve dommage de finir comme ça. » Invité d’Europe 1, Raymond Domenech est revenu sur ce dérapage de Zinedine Zidane en finale de Coupe du monde. Regrettant le comportement de son ancien joueur en équipe de France, il a expliqué : « Je trouve dommage de finir comme ça. C'était son dernier match, selon où il pouvait entrer dans la légende par le haut ».