C’est fini pour Zinedine Zidane, «dommage» !

Le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane a donc été le 9 juillet 2006. Ce jour-là, l’équipe de France disputait la finale de la Coupe du monde et pour le numéro 10 des Bleus, la fin a été terrible avec ce coup de tête donné à Marco Materazzi. Une triste conclusion pour la carrière de Zizou au grand dam de Raymond Domenech, sélectionneur des Bleus à l’époque.
Zinedine Zidane aurait pu finir en apothéose, ça a été tout le contraire. En effet, lors de la finale de la Coupe du monde 2006, dernier match de Zizou, l’équipe de France a perdu face à l’Italie, plombée également par l’exclusion de son numéro 10. Un carton rouge qui a été le résultat d’un pétage de plomb de Zidane sur Materazzi.
« Je trouve dommage de finir comme ça. »
Invité d’Europe 1, Raymond Domenech est revenu sur ce dérapage de Zinedine Zidane en finale de Coupe du monde. Regrettant le comportement de son ancien joueur en équipe de France, il a expliqué : « Je trouve dommage de finir comme ça. C'était son dernier match, selon où il pouvait entrer dans la légende par le haut ».
« Il aurait été champion du monde, Ballon d’or »
« Il aurait été champion du monde, Ballon d'or, une chose que personne n'aurait jamais pu rattraper. Il aurait gagné deux Coupes du monde, je trouve ça dommage de ne pas avoir su tenir ses nerfs à ce moment-là », a également expliqué Raymond Domenech.