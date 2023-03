Benzema mis à la porte, il crie à l’injustice

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La brouille entre Didier Deschamps et Karim Benzema fait causer. Quelques anciens joueurs n'ont pas hésité à prendre position dans cette affaire. C'est notamment le cas de Samir Nasri, son ancien compère en équipe de France. Sur le plateau de Canal +, le Marseillais a défendu la position du Ballon d'Or 2022, qui pourrait livrer sa version des faits dans les prochains jours.

Entre Karim Benzema et Didier Deschamps, le malaise est toujours aussi présent. Et ce n'est pas les récentes déclarations du sélectionneur de l'équipe de France, qui mettront fin à cette brouille. Dans un entretien au Parisien , le technicien est revenu sur le forfait de Benzema lors du dernier Mondial. « Il me dit : C’est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre » a déclaré Deschamps. Une version contestée par le clan Benzema. Silencieux depuis cet épisode au Qatar. le Ballon d'Or 2022 a laissé entendre qu'il pourrait prendre la parole, dans un avenir proche, pour livrer sa version des faits.

« Je comprends un petit peu Karim »

Ancien coéquipier de Karim Benzema en équipe de France, Samir Nasri a pris position dans cette affaire. Selon lui, le comportement de l'attaquant est compréhensif. « Je comprends un petit peu Karim. Lorsqu’on voit la phase de poules de l’équipe de France, ils pouvaient se passer de Karim Benzema. Ils ont joué contre des équipes qui étaient largement plus faibles que l’équipe de France » a-t-il déclaré sur Canal +. Il a également évoqué les différences de traitement au sein de l'équipe de France.

Nasri dénonce les « passe-droits »