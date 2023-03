Benzema-Deschamps : France 98 réagit au clash

La rédaction

Alors que Didier Deschamps a fait de Kylian Mbappé son nouveau capitaine en sélection, les Bleus démarrent leur année 2023 en affrontant ce vendredi les Pays-Bas au Stade de France. Outre les départs de plusieurs cadres (Lloris, Varane, Mandanda), ainsi que des affaires de scandales de l’ex-président de la FFF, Noël Le Graët, l’équipe de France a du faire face à la polémique du départ de Karim Benzema. Une situation sur laquelle est revenu Bixente Lizarazu.

Tout est parti d’un entretien de Didier Deschamps accordé au Parisien le 11 mars dernier. Dans cette dernière, le sélectionneur des Bleus revenait sur le départ du Ballon d’Or en titre lors du dernier mondial Qatari. Deschamps évoquait notamment un Karim Benzema « meurtri » après son départ du groupe. Mais visiblement, l’attaquant du Real Madrid, qui a accusé l’entraîneur de « menteur » , possède sa propre version des faits. Pour rappel, Benzema avait la possibilité après sa blessure, de revenir dans le groupe de l’équipe de France pour les derniers matchs de la Coupe du monde.

Lizarazu réclame un environnement « serein » en équipe de France

« Il faut maintenant espérer que la nouvelle gouvernance de la FFF en tirera les enseignements et que cette crise soit derrière nous. L'équipe de France a besoin de travailler dans des conditions propices à la compétition, c'est-à-dire un environnement serein et pas de polémiques » , déclare dans les colonnes de L’Équipe l’ancien latéral gauche, champion du monde en 1998 avec les Bleus.

Entre Benzema et Deschamps, « la confiance n’a jamais été rétablie », estime Lizarazu