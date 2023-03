Révolte en équipe de France, Mbappé valide

Pierrick Levallet

La FFF a connu des mois agités récemment. En plus de la polémique autour de Noël Le Graët, le cas de Corinne Diacre faisait également débat. Certaines joueuses ont annoncé leur mise en retrait de l'équipe nationale tant que la sélectionneuse des Bleues était encore en poste. Kylian Mbappé n'a pas manqué de les soutenir dans leur démarche en conférence de presse ce jeudi.

Ces derniers mois, la FFF a vécu une période très délicate. Alors que la polémique Noël Le Graët faisait rage, l’Équipe de France féminine a connu un véritable vent de révolte. En effet, plusieurs joueuses voulaient le départ de Corinne Diacre. En signe de protestation, certaines ont annoncé qu’elles ne reviendraient pas au sein de la sélection tant que cette dernière sera en poste. Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani - éléments incontournables des Bleues - ont notamment révélé leur mise en retrait de l’Équipe de France à quelques mois de la Coupe du monde.

Affaire Le Graët : Kylian Mbappé fait une grande annonce https://t.co/DvBLwyiwTN pic.twitter.com/XFUlvvFkQC — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Les Bleues se sont révoltées contre Corinne Diacre

Ces dernières ont finalement eu gain de cause. En effet, Corinne Diacre a fini par être démise de ses fonctions de sélectionneuse de l’Équipe de France. Kylian Mbappé a alors été interrogé sur cet énorme coup d’éclat en conférence de presse ce jeudi. Et le champion du monde 2018 a validé la révolte des internationales féminines.

«On va les soutenir et espérer que tout rentre dans l'ordre»