Barcola : De gros coups de gueule sont poussés !

Titularisé par Didier Deschamps lors de la dernière journée de la phase de poules face à la Pologne (1-1), Bradley Barcola n'est pas apparu lors du huitième de finale face à la Belgique lundi dernier. Un choix incompréhensible pour de nombreux observateurs comme Florent Gautreau ou l'ancien champion du monde Christophe Dugarry.

Convoqué pour la première fois à une grande compétition, Bradley Barcola n'est pas apparu lors du huitième de finale face à la Belgique, malgré une bonne rentrée face à la Pologne lors de la dernière journée de la phase de groupes. Pour affronter les Diables Rouges , Didier Deschamps a opté pour un trio offensif composé d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Laissé sur le banc durant l'intégralité du match, tout comme Ousmane Dembélé, l'ailier du PSG est réclamé par plusieurs observateurs à commencer par Florent Gautreau.





Gautreau déplore l'absence de Barcola

Selon le chroniqueur de l' After Foot , Didier Deschamps aurait dû faire rentrer les deux dynamiteurs parisiens face à la Belgique. « Les Barcola, Dembele et autre, on n’a pas le droit à ça. Pas de coaching, pas de joueurs offensifs, c’est hallucinant. Je suis prêt à apprécier le travail défensif. J’ai aimé Saliba, Koundé, Tchouameni, mais pour le reste… » a confié Gautreau au micro de RMC.

Dugarry n'est pas convaincu