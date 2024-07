Euro 2024 : Deschamps a fait une improbable annonce à Griezmann en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour affronter la Belgique, Didier Deschamps a décidé d’innover en plaçant Antoine Griezmann dans une position inédite d’ailier droit. Compte tenu de la prestation du numéro 7 des Bleus, ce n’est pas une franche réussite, mais il n’a pas hésité une seconde lorsque le sélectionneur est venu lui annoncer en privé.

Griezmann raconte comment Deschamps lui a annoncé son changement de poste

« Le coach est venu dans ma chambre et il me l’a dit. J’ai dit "go coach, on y va". La dernière fois (que j’ai joué dans un couloir), c’était à la Real Sociedad mais côté gauche. Peut-être même en sélection avec Dimitri Payet à gauche », a confié le joueur de l’Atlético de Madrid en conférence de presse.

«Il fallait que je m’adapte. Je me suis bien senti»