Équipe de France : Grande surprise avec Pogba, il déballe tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, l’équipe de France s’est imposée de justesse face à la Belgique à l’occasion des 8èmes de finale de l’Euro (1-0). Une rencontre marquée par la présence d’un certain Paul Pogba côté français. Actuellement suspendu pour dopage, l’ancienne gloire des Bleus aurait lui-même contacté la FFF afin de rejoindre ses anciens partenaires selon Philippe Diallo.

L’équipe de France miraculée. Sans briller, les Bleus se sont hissés en quart de finale de l’Euro 2024, en disposant de la Belgique ce lundi à Düsseldorf (1-0). Encore en lice dans la compétition, la formation de Didier Deschamps a retrouvé un certain Paul Pogba en amont de sa rencontre face aux Diables Rouges .

Équipe de France : Mbappé et Griezmann se font tacler ! https://t.co/QXFYxKxPLF pic.twitter.com/P4xcfW1V4f — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Paul Pogba a retrouvé l’équipe de France en Allemagne

Officiellement suspendu pour dopage depuis février dernier, et ce pour une durée de quatre ans, l’ancien international Français a en effet pu passer quelques moments avec ses anciens coéquipiers. Également aperçu du côté de la Merkur Spiel-Arena lundi, Paul Pogba aurait personnellement contacté la fédération française de football afin de pouvoir rejoindre l’équipe de France en Allemagne. C’est en tout cas ce qu’a révélé le président de la FFF Philippe Diallo ce mercredi matin.

« Paul Pogba a appelé la Fédération pour savoir s'il pouvait disposer d'invitations »