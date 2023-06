Avec Benzema, il veut faire mentir Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir passé sept belles années à Chelsea, N’Golo Kanté a finalement refusé de prolonger son contrat. L’international français s’est engagé à Al Ittihad, en Arabie saoudite, où il jouera aux côtés de Karim Benzema. Même si ce championnat est moins coté qu’en Europe, Kanté entend bien revenir en équipe de France.

L’exode en Arabie saoudite est loin d’être finie. Depuis Cristiano Ronaldo l’hiver dernier, les stars s’empilent dans le Golfe. Karim Benzema a franchi le cap cet été et il vient d’être imité tout récemment par N’Golo Kanté, son compatriote. En fin de contrat avec Chelsea, l’international français a longtemps penché pour une prolongation chez les Blues . Avant de se laisser tenter par l’aventure saoudienne.

Kanté ne suit plus physiquement

Il faut dire que les deux dernières saisons ont eu des allures de calvaire pour N’Golo Kanté. Depuis l’Euro 2020 où il est arrivé cramé, le milieu de terrain français enchaîne les pépins physiques. Pas de blessures très importantes mais des bobos qui s’enchaînent, au détriment de ses titularisations. N’Golo Kanté a donc manqué la Coupe du monde et l’équipe de France est parvenue à le remplacer. Tout comme Paul Pogba. De là à dire stop aux Bleus ?

Les Bleus toujours en tête !