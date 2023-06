Mercato : Karim Benzema envoie un message très spécial !

C'est désormais officiel, N'Golo Kanté a lui aussi cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite. L'international français a quitté Chelsea pour rejoindre Al-Ittihad... le club de Karim Benzema. Les deux vont donc évoluer ensemble désormais et ce n'est pas pour déplaire à KB9 qui a adressé un beau message d'accueil à Kanté.

L'Arabie Saoudite continue sa razzia sur les stars du football. Alors que de nombreux noms sont annoncés pour rejoindre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, N'Golo Kanté vient officiellement de faire le pas. En effet, ces dernières heures, le club d'Al-Ittihad a annoncé le transfert du champion du monde 2018. Désormais, Kanté évoluera donc dans la même équipe que Benzema.

Don't listen to the fake news⛔️Kanté is an Ittihad player now! ✍️🤩📦 to 📦#WelcomeBox2Box pic.twitter.com/1LV3lE0MqU