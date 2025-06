Deschamps : Le coup de fil pour nommer un nouveau sélectionneur !

A 61 ans, Rudi Garcia découvre depuis peu une nouvelle fonction, celle de sélectionneur. En effet, le Français a pris les commandes de la Belgique, lui qui n'avait connu que des clubs jusqu'à présent dans sa carrière. A la tête des Diables Rouges, Garcia peut d'ailleurs dire merci à un certain Didier Deschamps, qui lui a donné un coup de main avant de prendre ses fonctions.

