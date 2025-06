Cristiano Ronaldo, l'insulte sortie de nulle part...

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En club, Cristiano Ronaldo a gagné partout où il est passé à l'exception d'Al-Nassr en Arabie saoudite. Mais en sélection, la chanson n'est pas la même. Certes, le Portugais a raflé l'Euro en 2016, mais n'a pas eu la même réussite en Coupe du monde. Le succès du Portugal en Ligue des nations l'a ému aux larmes dimanche soir. Des émotions qui n'ont pas communiqué un message positif chez Mohamed Henni.

«Clochard de m*rde va»

Neuf ans plus tard, le Portugal a remporté le troisième trophée de son histoire, toujours avec Cristiano Ronaldo. Lors de la finale de la Ligue des nations dimanche soir contre l'Espagne (2-2 et 5-3 aux tirs au but), l'attaquant du Portugal s'est une fois de plus laissé submerger par l'émotion. Ce qui lui a valu de vives critiques de la part de Mohamed Henni. « Regardez-moi ce clochard. Il croit qu'il a gagné la Coupe du monde (rires). Clochard de m*rde va. Tu n'as pas honte (Cristiano) Ronaldo ? Tout le temps il pleure. Pendant que Messi gagne la Coupe du monde, il fait trembler la planète, toi tu chiales pour la Ligue des Natation (ndlr jeu de mots avec la Ligue des nations) ».