Cristiano Ronaldo annonce la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la rivalité dure depuis la fin des années 2000. Néanmoins, après s'être régulièrement croisé sur les terrains au fil des saisons, les deux multiples lauréats du Ballon d'or ne se retrouveront pas à la Coupe du monde des clubs. Ronaldo a en effet mis fin à tout suspense en conférence de presse.

Cristiano Ronaldo a fêté son 40ème anniversaire en février dernier et a toujours participé aux plus grandes compétitions au fil de sa carrière. Et alors que la Coupe du monde des clubs se déroulera aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain, évènement auquel Lionel Messi participera avec l'Inter Miami, il ne faudra pas compter sur Cristiano Ronaldo.

Pas de retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Mondial des clubs ! C'est du moins l'une des choses à tirer du passage en conférence de presse de Cristiano Ronaldo ce samedi. Le quintuple Ballon d'or a évoqué le Saint-Graal suprême, la Ligue des nations ainsi que la Coupe du monde des clubs. Bien qu'il ait laissé entendre sur son compte X qu'il tournait la page avec Al-Nassr pour aller ailleurs, il ne prendra pas part au Mondial des clubs.