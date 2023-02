Cristiano Ronaldo a lâché son « frère »

La rédaction

Désormais à Al Nassr, Cristiano Ronaldo a quitté le football européen 20 ans après avoir effectué ses débuts professionnels. Durant quasiment toute sa carrière, le Portugais avait en la personne de Jorge Mendes, un agent extrêmement compétent en plus d’être un ami. Mais la relation entre les deux « frères » s’est peu à peu détériorée, jusqu’à la séparation du duo fin 2022.

Cristiano Ronaldo a donc quitté le football européen, refermant derrière lui une énorme page de l’histoire de ce sport. En plus du continent dans lequel il évolue, un grand changement a eu lieu dans sa carrière, à la fin de l’année 2022. En effet, le Portugais s’est séparé de son agent et ami de longue date Jorge Mendes, qui n’a pas été capable de lui trouver un nouveau club en Europe, alors que le quintuple Ballon d’Or était contraint de quitter Manchester United après avoir critiqué ouvertement le club en novembre 2022. Le journal l’Équipe rapporte que la séparation entre les deux hommes a été très mal vécue par Jorge Mendes.

« On est comme des frères », jugeait Jorge Mendes

En 2012, Jorge Mendes déclarait à propos de sa relation avec Cristiano Ronaldo dans les colonnes de l’Équipe : « On est comme des frères » . Un contact de l’Équipe , très proche du duo, déclare à propos de la relation entre les deux hommes : « Pour comprendre cette relation, disons qu'il y avait une connexion employé-employeur forte. Il y avait une amitié, une connivence, des liens, mais Cristiano payait Jorge et celui-ci ne devait pas se substituer à lui, malgré tout. Le jour où Cristiano trouvait que quelque chose n'allait pas, on pouvait s'imaginer que oui, peut-être, un jour, ça s'arrêterait... » .

L’agent portugais vit très mal cette séparation