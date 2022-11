Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation du Costa Rica

Publié le 8 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Dix neuvième épisode de cette série avec le Costa Rica, membre du groupe E où figurent l'Espagne, l'Allemagne et le Japon. Voici ce qu'il faut savoir sur la sélection costaricienne.

Au Qatar, le Costa Rica participera à sa 6ème Coupe du monde. Passés proches de la catastrophe en qualifications, les coéquipiers de Keylor Navas n'ont pas été épargnés au tirage.

Les dejamos la imagen también 👇👇👇👇 pic.twitter.com/eXN6ol8v0a — FCRF (@fedefutbolcrc) November 3, 2022

Présentation de la sélection

La Sele arrive au Qatar en tant que 31ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2021, le Colombien Luis Fernando Suárez. Le natif de Medellin a eu du mal à bâtir depuis sa prise de fonctions. Au total, 61 joueurs ont été utilisés. Adepte du 4-2-3-1, il comptabilise 13 victoires, 6 nuls et 5 défaites en 24 matchs à la tête de la sélection. Sa liste de 26 joueurs a déjà été dévoilée.

Le parcours costaricien en qualifications

Le Costa Rica a joué à se faire peur en qualifications. Dans le groupe des éliminatoires de la zone CONCACAF, les Costariciens ont terminé à la quatrième position, derrière le Canada, le Mexique, les Etats-Unis et devant le Panama, la Jamaïque, Salvador et le Honduras. Cette quatrième position était donc synonyme de barrages intercontinentaux. Confronté à la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica a validé son billet pour le Qatar en se contentant du minimum syndical (1-0). Au Mondial, il faudra se montrer beaucoup plus dangereux que les 13 buts marqués en 14 matchs de qualifications car le groupe est relevé.

Le programme du Costa Rica au Mondial

Le Costa Rica sera dans le groupe E au Mondial avec l'Espagne, le Japon et l'Allemagne. Un programme dantesque.



23 novembre : Espagne - Costa Rica

27 novembre : Japon - Costa Rica

1er décembre : Costa Rica - Allemagne

Le joueur à suivre

Barré par Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas pourra enfin disputer ses premières minutes de la saison. Le portier risque d'être très sollicité puisque son équipe subit énormément. Il apprécie le Mondial, compétition qui l'avait révélé aux yeux du monde entier en 2014. A 35 ans, c'est sans doute sa dernière campagne internationale et il aura à cœur de soigner sa sortie et pourquoi pas pousser un top club à lui proposer un dernier challenge.

Le prono de la rédac'

Il ne faut pas se faire d'illusions, le Costa Rica sortira dès les poules. Avec deux des trois dernières nations titrées, rallier les huitièmes relève plus que de l'exploit. Pour soigner sa compétition et ne pas repartir bredouille, il faudra faire un bon résultat contre le Japon, l'équipe la plus abordable pour eux.