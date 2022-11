Qatar 2022

Qatar 2022 : Présentation de l’Équateur

Publié le 12 novembre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Vingt-troisième épisode de cette série avec l'Équateur, membre du groupe A où figurent le Qatar, les Pays-Bas et le Sénégal. Voici ce qu'il faut savoir de la sélection équatorienne.

Au Qatar, l'Équateur participera à sa 4ème Coupe du monde. La sélection sud-américaine aura frissonné jusqu'au bout puisqu'elle risquait l'interdiction de participer au Mondial suite aux accusations du Pérou et du Chili qui dénonçaient la falsification du passeport de l'arrière équatorien Byron Castillo. Le Tribunal Arbitral du Sport a tout de même autorisé l'Équateur a participer au Mondial.

Présentation de la sélection

La sélection équatorienne arrive au Qatar en tant que 44ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2020, l'Argentin Gustavo Alfaro. Pour sa première expérience avec une sélection nationale, il prendra part à son premier Mondial. Depuis sa prise de fonction, il totalise 11 victoires, 12 nuls et 8 défaites en 31 matchs. Son équipe avait impressionné en inscrivant autant de buts que l'Argentine en qualifications.

Le parcours équatorien en qualifications

Après une défaite d'entrée face à l'Argentine, l'Équateur a parfaitement relevé la tête. Avec toutes les meilleures nations sud-américaines, la Tricolor n'était pas attendue à ce niveau. En effet, les Équatoriens ont giflé une nation historique, la Colombie (6-1), et tenu tête au Brésil et à l'Argentine. Cela leur a permis de terminer à la 4ème place de ce groupe, la dernière directement qualificative pour le Qatar, derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Une qualification surprenante mais méritée puisque l'Équateur est la deuxième meilleur attaque de son groupe à égalité avec l'Argentine, mais également la 3ème meilleure défense.

Le programme de l'Équateur au Mondial

L'Équateur sera dans le groupe A du pays hôte qatari, avec le vainqueur de la CAN sénégalais et enfin les Pays-Bas.



20 novembre : Qatar - Équateur

25 novembre : Pays-Bas - Équateur

29 novembre : Équateur - Sénégal

Pervis is October's @PorscheGB POTM winner! 👏 @PervisEstupinan 🇪🇨 pic.twitter.com/VejBr30hpB — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 8, 2022

Le joueur à suivre

Excellent avec Villarreal en Ligue des champions la saison passée, le latéral gauche Pervis Estupiñán sera l'Équatorien à suivre au Mondial. Pisté par l'OL durant le dernier mercato, il a rejoint Brighton cet été. Très rapide, il apporte du déséquilibre mais se laisse souvent déconcentrer en écopant de cartons jaunes. Son tempérament peut lui jouer des tours et il devra veiller à cela.

Le prono de la rédac'

Avec la blessure de Sadio Mané, les cartes sont totalement rebattues. Sans la superstar sénégalaise, l'Équateur aura sa chance pour espérer un bon résultat contre le Sénégal. Une victoire contre les champions d'Afrique leur offrirait une qualifications en huitièmes.