Foot : Pire que la Coupe du Monde au Qatar, c’est possible

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si la Coupe du Monde au Qatar a essuyé beaucoup de critiques avec des appels au boycott, ce n’est rien à côté de ce qui se prépare pour l’édition 2026. La version à 48 participants a déjà de quoi donner le tournis…

La Coupe du monde 2022 propose, dans l’ensemble, un beau spectacle sur le terrain. Très controversée par son organisation au Qatar, la compétition a fait l’objet de nombreuses critiques depuis des années. Mais le débat pourrait se poursuivre par rapport au Mondial 2026, conjointement organisé par le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Aujourd’hui, le format de la compétition n’est pas encore connu même si l’on sait déjà que la Fifa souhaite intégrer pour la première fois de l’histoire 48 équipes, et non plus 32 comme c’est le cas depuis l’édition 1998. Mais pour l’heure, plusieurs scénarios se dégagent, tous plus farfelus les uns que les autres.

Des tirs aux buts avant les matchs ?

En invitant beaucoup plus d’équipes à disputer le plus grand événement sportif du monde du football, la Fifa avait apparemment prévu de répartir les équipes en 16 groupes de 3, avec les deux meilleures s’avançant vers les huitièmes de finale. Problème : pour éviter les arrangements entre équipes, la question des tirs au but pour attribuer un point bonus est évoquée. Après la fin du temps règlementaire, voire avant le match. Une petite fantaisie.

Coupe du monde 2022 : Henry futur sélectionneur de la Belgique ? La réponse https://t.co/m9xTgBq8K3 pic.twitter.com/YFmb49UVMO — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

16 groupes de 3 ou 12 groupes de 4 ?

En adoptant le format actuel, c’est-à-dire des groupes de 4, les 48 équipes pourraient être réparties dans 12 groupes, avec les deux meilleurs qualifiés pour la suite et les huit meilleurs troisièmes. Mais comme l’a souligné Arsène Wenger, le directeur du développement de la Fifa : « Ce n’est pas décidé. Ce sera 16 groupes de trois, 12 groupes de quatre ou deux côtés de six groupes de quatre, comme si vous organisiez deux tournois de 24 équipes ». En bref, rien n’est encore clairement défini…

Un calendrier plus que chargé

En rajoutant encore 16 équipes de plus à la Coupe du monde, la Fifa doit également prévoir un calendrier encore plus fourni pour l’organisation de la compétition. En effet, il y aura forcément plus de matches que d’habitude et c’est un problème. La piste la plus sérieuse pour le moment est celle d’une compétition à 12 groupes de 4, ce qui donnerait lieu à 104 matches au total dans tout le tournoi, une somme bien plus importante qu’en ce moment au Qatar, où 64 matches seulement sont joués en l’espace d’un mois. En définitive, la Fifa doit trancher mais il y aura forcément des dégâts…