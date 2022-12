Coupe du monde 2022 : En plein Mondial, la FIFA annonce une révolution

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que la Coupe du monde au Qatar touche à sa fin, Gianni Infantino a donné une conférence de presse ce vendredi. Le président de la FIFA a déclaré que ce Mondial était « le meilleur de tous les temps », avant d’annoncer le nouveau format de la Coupe du monde des clubs. Il prendra place en 2025 et comportera 32 équipes plutôt que 7.

Pour la première fois de l’histoire, la Coupe du monde a eu lieu en hiver. Si bon nombre d’observateurs étaient sceptiques, Gianni Infantino, lui, est convaincu de cette édition au Qatar qu’il juge comme « la meilleure Coupe du monde de tous les temps ». « C'était un grand succès. Il reste encore deux matchs et à ce stade, je veux féliciter tout le monde en demandant de rester concentré jusqu'au bout », a ajouté le président de la FIFA en conférence de presse.

Nouveau format pour la Coupe du monde des clubs

Dans le même temps, Gianni Infantino en a profité pour annoncer une révolution. D’ici 2025 prendra place la nouvelle Coupe du monde des clubs, elle réunira 32 équipes… comme une Coupe du monde classique. Une grosse évolution surtout qu’à ce jour, cette compétition ne contenait que 7 clubs.

« Nous sommes conscients de la santé des joueurs »