Coupe du monde 2022 : Avant la finale, Nasser Al-Khelaïfi a tranché

L’Argentine de Lionel Messi ou la France de Kylian Mbappé ? Quoi qu’il advienne au terme de la finale de la Coupe du monde au Qatar opposant les deux nations ce dimanche à 16 heures, Nasser Al-Khelaïfi verra l’une de ses stars brandir la coupe. Même si le président du PSG semble avoir une préférence pour l’Équipe de France…

Ce dimanche à 16h, l’Équipe de France sera opposée à l’Argentine pour potentiellement décrocher une troisième étoile en cas de victoire. Un succès permettra également à l’ Albiceleste d’ajouter une troisième Coupe du monde à son palmarès. D’un côté, l’Albiceleste va pouvoir compter sur un Lionel Messi en grande forme et faisant part d’un leadership important. De l’autre, les Bleus peuvent réaliser un back-to-back, à savoir remporter une deuxième fois d’affilée une Coupe du monde après leur sacre en Russie en 2018.

«La France est très proche de mon cœur»

En ce jour de finale au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi s’est livré à la Gazzetta dello Sport sur son pronostic pour cette grande finale entre la France, club où son PSG évolue et l’Argentine, nation de sa star Lionel Messi. Le président Al-Khelaïfi a tranché en parlant avec le coeur : le bleu de l’Équipe de France. « J'ai évidemment encouragé le Qatar, je suis fier que notre équipe nationale puisse jouer à ce niveau. La France, cependant, est très proche de mon cœur. Ensuite, j'encouragerai tous mes joueurs qui ont été vraiment brillants jusqu'à présent ».

«Ce sont des chiffres incroyables qui témoignent de la puissance du football et des passions qu'il suscite dans cette partie du monde»