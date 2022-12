Coupe du monde 2022 : Champion avec la France, il mise sur Messi et l’Argentine

Thomas Bourseau

En 1998, David Trezeguet soulevait la Coupe du monde au Stade de France, la première de l’histoire de l’Équipe de France. Malgré la potentielle troisième étoile des Bleus ce dimanche, Trezeguet aimerait voir Lionel Messi être sacré champion du monde.

Ce dimanche aura lieu la quatrième finale de Coupe du monde de l’Équipe de France en l’espace de 24 ans. Les Bleus ont la possibilité d’entrer dans le cercle fermé des nations trois fois championnes du monde. Pour ce faire, les hommes de Didier Deschamps devront se montrer au-dessus du septuple Ballon d’or, Lionel Messi, et sa bande.

Pochettino vote pour Messi, Trezeguet aussi

Ces derniers jours, les déclarations ont fusé dans la presse quant aux positions d’observateurs concernant leur favori à ce coach entre l’Équipe de France et l’Argentine. Comme Mauricio Pochettino, qui a fait part à The Athletic de sa volonté de voir Lionel Messi soulever le trophée le plus convoité du football, David Trezeguet, champion du monde 1998 avec la France, partage cette position.

PSG : Entre Messi et Cristiano Ronaldo, Mbappé a tranché https://t.co/U4RsWIakNC pic.twitter.com/i4O8Vw4lhg — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

«Leo Messi mérite d’être champion du monde»