Cette star est lâchée par le PSG, son rêve se brise

Amadou Diawara

Comme il l'a annoncé lui-même, Sergio Ramos veut sortir de sa retraite internationale pour reporter le maillot de la Roja. D'ailleurs, comme annoncé par la presse espagnole, c'est même un rêve pour l'ancien défenseur du PSG de retrouver sa sélection. Toutefois, Luis de la Fuente a affirmé qu'il ne comptait pas sur Sergio Ramos.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Séville l'été dernier. Alors qu'il enchaine les bonnes prestations avec son club formateur, Sergio Ramos a lancé un appel du pied à Luis de la Fuente pour faire son retour en sélection, et ce, malgré l'annonce de sa retraite internationale il y a quelques mois.

Luis de la Fuente ne compte pas sur Sergio Ramos

D'ailleurs, comme révélé dernièrement par Relevo , c'est même un rêve pour Sergio Ramos de reporter le maillot de la Roja , alors que l'Euro 2024 aura lieu cet été en Allemagne. Toutefois, Luis de la Fuente ne compte pas rappeler Sergio Ramos (37 ans) de si tôt.

«Je mise sur d'autres joueurs»