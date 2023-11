Le nouveau Michael Jordan est au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Légende du sport américain, Michael Jordan se distinguait notamment des autres basketteurs sur les parquets de par sa signature au moment de marquer : le tirage de langue. Jude Bellingham, qui fait les beaux jours du Real Madrid depuis le début de la saison, en fait de même. Simple coïncidence ? L’Anglais est passé aux aveux.

Michael Jordan est une icône du basket américain, mais également du sport à l’échelle planétaire. Son palmarès en NBA, couplé à son sens du business avec Nike et les Air Jordan, ont fait de lui une figure mondialement connue. Son style de jeu et sa mimique sur les parquets sont incontournables, à savoir son tirage de langue au moment de marquer des points.

Jude Bellingham imite Michael Jordan ?

Jude Bellingham, auteur d'un début de saison sensationnel avec le Real Madrid, a été régulièrement aperçu en faire de même sur les terrains de football. La dernière en date étant son premier but face au FC Barcelone avec le Real Madrid samedi dernier (2-1). Avant de décocher une frappe lointaine qui a fini dans les filets de Marc-André Ter Stegen, le milieu de terrain du Real Madrid a tiré la langue rappelant donc le légendaire numéro 23 des Chicago Bulls.

«Qui est ce type ?» Un joueur du Real Madrid balance sur Zidane ! https://t.co/Hc71IpSkxk pic.twitter.com/Y3iswky9zl — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

«Quand j'avais 7 ans et que j'écrivais à l'école, j'avais déjà la langue sortie»