CAN 2024 - Algérie : Débordements après la déroute

Ce mardi soir, l'Algérie s'est inclinée face à la Mauritanie lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Derniers du groupe D, les Fennecs sont éliminés de la compétition. Furieux, certains supporters algériens ont vu rouge après la rencontre.

Tombé dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, l'Algérie a été verni au tirage. En effet, les Fennecs n'ont affronté aucune grosse cylindrée africaine lors du premier tour de la CAN 2024. Et pourtant, les hommes de Djamel Belmadi n'ont pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

CAN 2024 : Maroc, Mali, Tunisie... Le programme du jour https://t.co/vAiu0saPy3 pic.twitter.com/BTvtwiXpHy — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Des supporters ont tenté de pénétrer dans l'hôtel de l'Algérie

Défaite face à la Mauritanie ce mardi soir (1-0), l'Algérie termine à la quatrième et dernière place du groupe D à l'issue du premier tour. Une contre-performance ayant provoqué la colère de certains supporters.

🚨🚨🚨 SCÈNE SURRÉALISTE Des supporteurs algériens ont tenté de rentrer dans l’hôtel de la délégation algérienne afin de s’en prendre au président de la FAF, aux joueurs et à Djamel Belmadi. pic.twitter.com/uVaC7pI8hl — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 23, 2024

«Belmadi, dégage»