CAN 2024 : Afrique du Sud, RD Congo... Le programme de cette journée

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo se disputent la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux équipes s'affrontent au stade Félix Houphouët-Boigny à 21 heures. Reste à savoir qui terminera finalement troisième de la CAN derrière la Côte d'Ivoire et le Nigeria, les deux finalistes.

Battus respectivement par la Côte d'Ivoire et le Nigeria en demi-finale, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud s'affrontent ce samedi soir. En effet, les Léopards et les Bafana Bafana se disputent la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et ce, pour une récupérer la troisième place de la compétition. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont rendez-vous à 21 heures au stade Félix Houphouët-Boigny. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

PSG : Il hallucine après son transfert ! https://t.co/wiS5XaZck7 pic.twitter.com/5grhvgIPEl — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

L'Afrique du Sud et la RDC se disputent la 3ème place

Pour avoir la chance de finir troisième de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud a réalisé une très belle épopée. Tombés dans le groupe E avec le Mali, la Namibie et la Tunisie, les Bafana Bafana ont terminé à la deuxième place. Avec quatre points, l'Afrique du Sud était devant la Namibie (quatre points) et la Tunisie (deux points) et derrière le Mali (cinq points). Qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, les Bafana Bafana ont défié le Maroc. Et à la surprise générale, ils ont battu les Lions de l'Atlas (0-2). En quart de finale, l'Afrique du Sud était face au Cap-Vert. Et il l'a emporté à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, 2-1). Dans le dernier carré de la CAN, l'Afrique du Sud a finalement perdu contre le Nigeria (1-1, 4-2).

Afrique du Sud - RD Congo ce samedi à 21 heures

De son côté, la République démocratique du Congo a eu un parcours atypique. En effet, la RDC a passé le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations sans remporter le moindre match. En effet, les Léopards ont enchainé trois résultats nuls dans le groupe F (Maroc, Zambie et la Tanzanie). Ayant terminé deuxième de leur poule, la République démocratique du Congo s'est frotté à l'Egypte en huitième de finale. Et, à l'instar de l'Afrique du Sud, les Léopards ont sorti une grosse cylindrée, remportant la rencontre à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 8-7). En quart de finale, la RDC avait rendez-vous avec la Guinée de Kaba Diawara. Et, pour la première fois lors de cette CAN, elle a fait tomber son adversaire dans le temps réglementaire (3-1). Enfin, lors des demi-finales, la République démocratique du Congo a été battue par la Côte d'Ivoire, le pays hôte, par le plus petit des scores (1-0). Tombeurs de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo, le Nigeria et la Côte d'Ivoire se disputeront le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche soir à 21 heures, et ce, au stade Alassane Ouattara d'Abidjan.

Les listes des équipes impliquées ce samedi

Afrique du Sud : Ricardo Goss, Veli Mothwa, Ronwen Williams, Grant Kekana, Terrence Mashego, Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Mothobi Mvala, Sydney Mobbie, Nkosinathi Sibisi, Siyanda Xulu, Thapelo Maseko, Teboho Mokoena, Thapelo Morena, Jayden Adams, Thabang Monare, Sphephelo Sithole, Zakhele Lepasa, Evidence Makgopa, Oswin Appollis, Mihlali Mayambela, Percy Tau et Themba Zwane.



République démocratique du Congo : Lionel Mpasi (Rodez, L2), Dimitry Bertaud (Montpellier), Baggio Siadi, Gédéon Kalulu (Lorient), Brian Bayeye, Chancel Mbemba (Olympique de Marseille), Rocky Bushiri, Henock Inonga, Dylan Batubinsika (Saint-Etienne, L2), Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy (Nantes), Edo Kayembe, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Gael Kakuta (Amiens, L2), Grady Diangana, Theo Bogonda, Silas Mvumpa, Meshack Elia, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Yoane Wissa et Simon Banza.