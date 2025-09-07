Ballon d'Or surprise au PSG, Dembélé va halluciner !

Alexis Brunet

Après une très grande saison, le PSG a placé bon nombre de ses joueurs dans la liste des nommés pour le Ballon d’or. Arme numéro un du club de la capitale l’année dernière, Ousmane Dembélé fait figure de grandissime favori pour remporter le prestigieux prix individuel. Toutefois, l’attaquant pourrait être écoeuré par certains de ses coéquipiers selon les dires de Rodri.

Si l’on oublie la défaite en finale de Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0), le PSG a tout gagné la saison dernière. Le club de la capitale a notamment été flamboyant en finale de Ligue des champions en s’imposant 5-0 contre l’Inter Milan. Un récital qui devrait permettre à un joueur du champion de France de remporter le Ballon d’or.

Ousmane Dembélé favori ? Si l’on évoque les termes Ballon d’or et PSG, comment ne pas parler d’Ousmane Dembélé ? Le Français est le grandissime favori pour remporter le prestigieux prix individuel, de par sa saison collective, mais également individuelle. L’attaquant a été l’élément moteur du club de la capitale, dont il a fini meilleur buteur. De plus, il s’est également montré très impliqué dans les efforts défensifs et le pressing, ce qui a été particulièrement visible en finale de Ligue des champions.