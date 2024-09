Ballon d’Or : Mbappé, Vinicius Jr… Tous les nommés dévoilés

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 28 octobre prochain, on connaitra l’identité du lauréat du Ballon d’Or pour cette année 2024. L’an passé, c’est Lionel Messi qui avait été consacré, remportant au passage son 8ème trophée. Qui succèdera à l’Argentin, aujourd’hui à l’Inter Miami ? Ils sont 30 à prétendre au Ballon d’Or en 2024 et c’est ce mercredi que tous les nommés ont été dévoilés au grand public.

8 fois Ballon d’Or, Lionel Messi détient tout simplement un record qui sera difficile à battre dans l’histoire. Il n’y aura toutefois pas de 9ème pour La Pulga en 2024. Désormais à l’Inter Miami, l’Argentin n’est pas parmi les 30 nommés à l’édition 2024 du Ballon d’Or, au même titre que Cristiano Ronaldo. Une question reste toutefois encore sans réponse pour le moment : qui succèdera à Messi au palmarès ? On connait depuis ce mercredi ceux qui peuvent y prétendre.

Qui pour succéder à Lionel Messi au Ballon d’Or ?

Ils sont donc 30 en liste pour le Ballon d’Or 2024, mais certains noms se détachent dans cette course. Bien évidemment, on retrouve les stars du Real Madrid, qui ont gagné la Ligue des Champions et même l’Euro avec l’Espagne pour certaines : Vinicius Jr, Jude Bellingham ou Dani Carvajal. Rodri, protégé de Pep Guardiola à Manchester City, vainqueur et meilleur joueur de l’Euro, a aussi ses chances. Sans oublier également Kylian Mbappé, qui a brillé avec ses statistiques au PSG malgré une saison compliquée.

Le 30 prétendants au Ballon d’Or

Voilà la liste complète des nommés au Ballon d’Or :

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Erling Braut Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dovbyk (AS Rome)

Toni Kroos

Vinicius Jr (Real Madrid)

Dani Olmo (FC Barcelone)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Mats Hummels (AS Rome)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Munich)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (FC Barcelone)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Calhanoglu (Inter Milan)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter Milan)

Ademola Lookman (Atalanta Bergame)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Lverkusen)