PSG/OM : «Le business trahit ses racines», nouveau coup de gueule sur la polémique

Historiquement lié à Marseille, Pernod Ricard est récemment devenu un des nouveaux sponsors du PSG. Un partenariat qui a du mal à passer dans la cité phocéenne et notamment auprès des supporters de l’OM. Une initiative critiquée par Lorraine Ricard, fille de Patrick Ricard et petite-fille de Paul Ricard, créateur de la marque.

Le partenariat entre le PSG et Pernod Ricard a du mal à passer à Marseille. Voir la marque historiquement liée à la cité phocéenne devenir un sponsor du club de la capitale a provoqué la colère de certains supporters de l’OM et habitants de la ville, appelant même à son boycott. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Lorraine Ricard, fille de Patrick Ricard, patron de Pernod Ricard jusqu’à sa mort en 2012, et petite-fille de Paul Ricard, créateur de la marque, a critiqué ce partenariat sur les réseaux sociaux.

« L'entreprise semble avoir oublié cet hommage et ses origines en signant ce partenariat avec le PSG »

« En 2012, la bannière des supporters de l’OM, brandie au lendemain de la mort de mon père, Patrick Ricard, nous avait profondément touchés. Marseille n’oublie jamais ses enfants. Pourtant, aujourd'hui, l'entreprise semble avoir oublié cet hommage et ses origines en signant ce partenariat avec le PSG. Quand le business trahit ses racines, il abîme son histoire et prend des risques sur son futur », a déclaré Lorraine Ricard, dans un message publié sur LinkedIn.

Pernod Ricard obligé de se justifier

Face à la polémique suscitée par ce partenariat avec le PSG, Pernod Ricard s’est justifié auprès de La Provence et a insisté sur son attachement à la ville de Marseille : « Il faut comprendre que les marques que nous allons promouvoir à travers ce partenariat (avec le PSG) sont exclusivement notre portefeuille de scotchs, de whisky irlandais, de cognac, de champagne, de gin, qui sont ce qu'on appelle nos marques stratégiques. Parce que Ricard est une marque très française et quasi exclusivement sur l'Hexagone, il n'a jamais été question de l'associer ou de la promouvoir dans le cadre de ce partenariat. En l'expliquant, les gens comprendront mieux. »