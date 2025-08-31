Ballon d'Or : L'annonce qui va faire parler dans le vestiaire du PSG !

Alexis Brunet

Le 22 septembre prochain, on connaitra officiellement l’identité du nouveau Ballon d’or. Une récompense pour laquelle Ousmane Dembélé est le grand favori. Récemment, Achraf Hakimi a également affirmé qu’il pouvait prétendre à la prestigieuse récompense. Ce dimanche, un nouveau joueur du PSG vient de poser sa candidature, un certain Fabian Ruiz.

La saison dernière, le PSG a ébloui tout le monde. Le club de la capitale a remporté presque tous les trophées possibles (défaite en finale de Coupe du monde des clubs contre Chelsea 3-0), avec notamment une victoire majestueuse en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0). Des performances folles qui pourraient bien permettre à un Parisien de remporter le Ballon d’or.

Hakimi ou Dembélé Ballon d’or ? Le 22 septembre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d’or et Ousmane Dembélé fait figure de grand favori après sa très bonne saison d’un point de vue statistique. Récemment, Achraf Hakimi s’est lui aussi affirmé comme étant un candidat crédible au précieux trophée, lors d’un entretien accordé à Canal+. Une déclaration qui a fait un peu de bruit au PSG et qui n’a pas forcément plu car le club de la capitale mise depuis plusieurs mois sur l’attaquant français.