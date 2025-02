« Au-dessus du président de la République », il balance sur Mbappé

Alexis Brunet

Lors du dernier Euro, Kylian Mbappé n’a pas particulièrement brillé. L’attaquant du Real Madrid n’a inscrit qu’un but et il n’a pas permis à son équipe d’aller plus loin que les demi-finales. Des performances loin d’être à la hauteur pour Jérôme Rothen, mais selon l’ancien joueur de 46 ans, ce n’est pas le pire. En effet, pour lui, le champion du monde se croyait tout simplement plus important que le président de la République.

Depuis quelques mois maintenant, Kylian Mbappé a quitté la France et le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Cela n’empêche toutefois pas les nombreux observateurs du football français de parler du Madrilène, comme l’a fait Jérôme Rothen sur RMC ce mercredi.

« Ses performances à l’Euro ont été bien insuffisantes »

Dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen n’a pas épargné Kylian Mbappé. L’ancien joueur de 46 ans estime que le champion du monde n’a pas été au niveau lors de l’Euro et que ses derniers mois au PSG ont été gâchés. « Je crois qu’il y a eu une énorme déception par rapport à l’année dernière, par rapport à son attitude et son discours sur ses derniers mois au PSG. Par rapport à l’attente qu’on avait à l’Euro avec l’équipe de France. Je suis désolé, ce n’est pas juste dû à une fracture du nez comme le dit Didier Deschamps. Ses performances à l’Euro ont été bien insuffisantes pour amener l’équipe de France là-haut et surtout donner une bonne image. »

Mbappé n’a pas gardé les pieds sur terre pour Rothen

Jérôme Rothen est même allé plus loin dans sa critique envers Kylian Mbappé. Selon l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco, l’attaquant a aussi fauté par sa communication, donnant l’impression de se croire même au-dessus du président de la République par moment. « Mais le pire de tout c’est qu’il a fauté dans la communication. C’est qu’il a paru complètement déconnecté. Je ne dis pas que c’est facile quand tu as le statut de Kylian Mbappé aujourd’hui, mais n’empêche que tu as le droit de garder les pieds sur terre sur certaines analyses, et lui, t’as l’impression qu’il était au-dessus du président de la République. Donc ça m’a dérangé. »