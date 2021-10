Foot - Manchester United

Manchester United : Cristiano Ronaldo se fait tacler !

Publié le 4 octobre 2021 à 9h49 par La rédaction mis à jour le 4 octobre 2021 à 9h52

Malgré ses performances de haut niveau depuis son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a toujours quelques détracteurs. Ainsi, Danny Blind, ex-international néerlandais, n'a pas hésité à critiquer le jeu du Portugais.