Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer avertit Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 octobre 2021 à 20h40 par La rédaction

Bien qu’il soit en pleine possession de ses moyens, Cristiano Ronaldo sera ménagé de temps en temps cette saison avec Manchester United comme l’a assuré Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse.