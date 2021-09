Foot - Manchester United

Manchester United : Cristiano est attendu au tournant par Ole Gunnar Solskjaer !

Publié le 28 septembre 2021 à 15h40 par La rédaction

Spécialiste de la compétition, en étant le meilleur buteur, Cristiano Ronaldo est attendu de pied ferme par son entraîneur mercredi soir en Ligue des champions face à Villarreal et pour le restant de la saison.