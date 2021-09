Foot - Manchester United

Manchester United : Problème avec la condition de Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 septembre 2021 à 9h40 par La rédaction mis à jour le 24 septembre 2021 à 10h30

Cet été, Cristiano Ronaldo a été transféré de la Juventus Turin à Manchester United. Un retour qui a fait du bien aux Red Devils, mais l'attaquant portugais n'est pas encore totalement au point physiquement.