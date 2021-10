Foot - Manchester United

Manchester United : Solskjaer justifie son choix fort avec Ronaldo !

Publié le 2 octobre 2021 à 21h40 par La rédaction

Ayant pris la décision de faire débuter Cristiano Ronaldo sur le banc de touche de Manchester United ce samedi face à Everton (1-1), Ole Gunnar Solskjaer a défendu son choix.