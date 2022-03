Foot - Chelsea

Chelsea : Thomas Tuchel se méfie du LOSC !

Publié le 15 mars 2022 à 23h05 par P.L.

Chelsea se déplacera sur la pelouse du LOSC ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Et Thomas Tuchel s'attend à un match plus dur que prévu face à une équipe lilloise qui n'aura rien à perdre.