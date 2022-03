Foot - Chelsea

Chelsea : L’étonnante déclaration de Kai Havertz !

Publié le 15 mars 2022 à 15h12 par La rédaction mis à jour le 15 mars 2022 à 15h17

Alors que Chelsea n’a plus accès à ses comptes bancaires, Kai Havertz s’est proposé de payer le déplacement à Lille si jamais les Blues ne pouvaient pas le faire.