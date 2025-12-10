Agacé, Lamine Yamal craque en direct !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le FC Barcelone s'est imposé face à l'Eintracht Francfort au Camp Nou. Alors que le Barça menait au score, Hans-Dieter Flick a fait sortir Lamine Yamal dans les dernières minutes de la partie. Ce qui n'a pas du tout plu à la pépite espagnole de 18 ans.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le FC Barcelone a accueilli l'Eintracht Francfort au Camp Nou. Grâce à un doublé de Jules Kounde, les hommes d'Hans-Dieter Flick se sont imposés (2-1) ce mardi soir.

FC Barcelone : Flick a agacé Yamal Si la soirée de mardi a été belle pour le FC Barcelone, Lamine Yamal s'est tout de même emporté. Remonté, le numéro 10 du Barça a mal réagi au moment où il a été remplacé.