Transferts - OL : La décision cash avec un gros joueur !

L’OL devrait se montrer plutôt actif cet hiver sur le mercato. Le club rhodanien se chercherait notamment un nouveau défenseur central pour compenser les départs de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté pour la CAN 2025. Le nom d’Axel Disasi a ainsi été évoqué. Mais Paulo Fonseca posé son veto pour le joueur de Chelsea.
Cet hiver, l’OL ne devrait pas être discret sur le mercato. Le club rhodanien entendrait se renforcer à plusieurs postes, dont en défense centrale. La direction lyonnaise voudrait offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour compenser les départs de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté pour la CAN 2025.
Axel Disasi dans le viseur de l'OL ?
Dans cette optique, le nom d’Axel Disasi a été évoqué ces derniers jours. L’international français n’entre pas dans les plans d’Enzo Maresca à Chelsea. Selon la presse étrangère, le défenseur de 27 ans serait même plutôt favorable à un retour en Ligue 1. Mais Paulo Fonseca en aurait décidé autrement.
Paulo Fonseca a dit non pour son arrivée
Comme le rapporte Goal, le coach de l’OL aurait refusé une arrivée d’Axel Disasi. Le technicien portugais serait plutôt inquiet de la forme physique du défenseur de Chelsea, qui n’a plus joué en Premier League depuis la saison dernière. Paulo Fonseca aurait donc tiré un trait sur cette piste, et les dirigeants lyonnais auraient mis un terme aux discussions.