Transferts - OL : La décision cash avec un gros joueur !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer plutôt actif cet hiver sur le mercato. Le club rhodanien se chercherait notamment un nouveau défenseur central pour compenser les départs de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté pour la CAN 2025. Le nom d’Axel Disasi a ainsi été évoqué. Mais Paulo Fonseca posé son veto pour le joueur de Chelsea.

Cet hiver, l’OL ne devrait pas être discret sur le mercato. Le club rhodanien entendrait se renforcer à plusieurs postes, dont en défense centrale. La direction lyonnaise voudrait offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour compenser les départs de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté pour la CAN 2025.

Axel Disasi dans le viseur de l'OL ? Dans cette optique, le nom d’Axel Disasi a été évoqué ces derniers jours. L’international français n’entre pas dans les plans d’Enzo Maresca à Chelsea. Selon la presse étrangère, le défenseur de 27 ans serait même plutôt favorable à un retour en Ligue 1. Mais Paulo Fonseca en aurait décidé autrement.