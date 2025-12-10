Divorce au PSG, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une histoire d'amour d'onze années prenait fin à l'été 2013 pour Mamadou Sakho du côté du PSG, son club formateur qui l'a lancé dans le grand bain du monde professionnel à seulement 17 ans. Au moment de rompre avec son premier amour, le défenseur signait à Liverpool à son 23ème anniversaire, refusant les avances du FC Barcelone au passage...

Après avoir effectué cinq saisons au sein du centre de formation du PSG, Mamadou Sakho a été promu avec l'équipe première en 2007. Dès lors, il s'est imposé au sein de la défense centrale du club parisien avant même d'en devenir le capitaine. Toutefois, au terme d'une aventure de six années, Sakho s'envolait vers l'Angleterre et Liverpool. Et pourtant, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone ont toqué à sa porte. « Pourquoi je n’ai pas signé au Barça ? J’avais l’occasion. Quand je suis parti du PSG. Barça, Bayern, Arsenal et donc Liverpool ».

«Quand tu as 23 ans, tu as envie de jouer, il y a la sélection et tout» Au cours d'un live sur la chaîne Twitch de Zack Nani, Mamadou Sakho a avoué au streamer ne pas avoir accepté l'approche du FC Barcelone de peur de finir aux oubliettes dans au sein du club blaugrana qu'aux yeux de Didier Deschamps en équipe de France. « Pourquoi je ne vais pas au Barça ? Je me suis dit : « écoutes, Yaya (ndlr Touré) ne joue pas, (Alexandre) Song ne joue pas. Pourquoi je vais y aller pour cirer le banc. Voilà, vraiment. Je suis très pragmatique dans la vie. Je me suis dit que des bêtes de joueurs ne jouaient pas. Et moi, le petit Sakho qui va arriver du PSG à 23 ans… Si des mecs comme ça comme Song était en finale de Ligue des champions avec Arsenal (ndlr en 2006) ne jouait pas au Barça, je vais jouer d’où ? Quand tu as 23 ans, tu as envie de jouer, il y a la sélection et tout ».