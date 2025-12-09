Départ à l'étranger : Frayeur au PSG !

Amadou Diawara

Ce mardi matin, la délégation du PSG s'est envolé vers Bilbao, avant le duel de Ligue des Champions face à l'Athletic prévu ce mercredi soir. Toutefois, le trajet des Parisiens a été particulièrement mouvementé. En effet, de fortes turbulences ont perturbé le voyage dans les airs du PSG.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique affronte l'Athletic Bilbao à San Mamés ce mercredi soir. Afin de préparer au mieux ce grand rendez-vous, la délégation parisienne s'est rendu en Espagne ce mardi matin.

L'avion du PSG secoué par des turbulences D'après les indiscrétions de RMC Sport, l'avion du PSG a décollé à 11h14 ce mardi. Toutefois, le trajet des Parisiens vers Bilbao a été particulièrement mouvementé.