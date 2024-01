Le Top 3 des plus beaux buts du foot amateur de la semaine (vidéo)

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Pour bien redémarrer l’année 2024, notre partenaire Rematch a concocté un petit Top 3 des plus beaux buts amateurs de la semaine. Avec notamment un petit bijou pied gauche de la part d’Albin sous les couleurs de Luçon. A voir absolument.

Après une année 2023 riche en émotion, et surtout en buts, 2024 démarre tambour battant. Notre partenaire Rematch propose un Top 3 des plus belles réalisations du foot amateur avec cette semaine un petit bijou venu tout droit de Vendée. Sous les couleurs de Luçon, le jeune Albin a réalisé un chef d’œuvre, en solo. Lancé en profondeur, le numéro 10 doit composer avec le retour de deux défenseurs. Un petit crochet pied gauche pour effacer son premier vis-à-vis, un coup d’œil rapide sur le but pour tenter une frappe, avec une trajectoire sublime, à 25 mètres des buts adverses. La suite se passe de commentaire, il suffit de regarder et de savourer…

« J’en ai mis 4 dans ce match, j’étais en forme ! »