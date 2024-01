Le Barça humilié, Xavi bientôt viré ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Balayé par le Real Madrid en Supercoupe d’Espagne (4-1), le FC Barcelone peine à se remettre la correction infligée par la bande à Vinicius Junior. A tel point que les doutes qui entourent Xavi deviennent de plus en plus inquiétant pour son avenir.

Délocalisée en Arabie Saoudite, la finale de la Supercoupe d’Espagne connaît un retentissement XXL. L’onde de choc n’a pas mis de temps à gagner Barcelone après la cuisante défaite blaugrana face à l’ennemi du Real Madrid. Le 4-1 ne passe pas et ce nouveau revers contre le club merengue est sans doute celui de trop pour Xavi, l’entraîneur barcelonais, de plus en plus contesté.

Xavi demande pardon

Pour Fair Play, Alexandre Ruiz analyse et décortique la presse espagnole au sortir de ce match au sommet. Si le triplé de Vinicius Junior et son titre d’homme du match ravit les médias de la capitale, la triste prestation collective du Barça et le manque d’inspiration de Xavi font la une des titres catalans. Des journaux qui tombent unanimement sur l’entraîneur du Barça. Un coach fragilisé qui a tout simplement demandé « pardon » aux supporters après la défaite…

Deco aussi dans le viseur

L’avenir de Xavi est remis en cause. Le FC Barcelone va devoir très rapidement réagir pour ne pas tomber dans une nouvelle crise. Et il n’est pas le seul fautif pointé du doigt. Deco, directeur sportif, est également visé. Les fans attendent de voir les résultats de son travail, qui se font attendre. Le recrutement ne bouge pas, les problèmes financiers du club, visiblement, n’aident pas. Une deuxième partie de saison qui sera aussi attendue que mouvementée…