FC Barcelone : Xavi-Lewandowski, le divorce ?

Depuis quelques semaines, Robert Lewandowski connaît des heures compliquées au FC Barcelone. Pour la première fois de sa carrière, la gâchette polonaise est critiquée. Pour expliquer cette méforme, Alexandre Ruiz s’attarde sur sa relation délicate avec Xavi…

La lune de Miel entre le FC Barcelone et Robert Lewandowski est terminée. Les performances du Polonais sont très loin des standards affichés au Borussia Dortmund et Bayern Munich. A tel point que son départ est évoqué quotidiennement dans la presse catalane depuis plusieurs jours. On le dit sur les tablettes de l’Arabie Saoudite et de la Major League Soccer. Et pour comprendre cette trajectoire descendante de l’attaquant blaugrana, Alexandre Ruiz se penche sur un point précis : sa relation avec son entraîneur, Xavi.

Des images parlantes…