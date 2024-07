Tour de France : Vingegaard ? Pour lui, ce sera tout ou rien !

Alexandre Higounet

Au vu du contours pris par le Tour de France puis dix jours, l’hypothèse grandit que Tadej Pogacar est au final dans une position plus difficile qu’il n’y paraît, avec un Vingegaard loin d’être hors-jeu et qui pourrait devenir injouable en troisième semaine. Interrogé sur le sujet au micro de cyclismactu.net, Thomas Voeckler livre son analyse.

Depuis plusieurs jours, au vu de la condition physique déjà solide de Jonas Vingegaard, le10sport.com analyse que derrière la domination qu’il exerce sur la course, étant apparu comme le plus fort lors de l’étape du Galibier ainsi que lors des chemins blancs, et étant le seul à être tout proche d’Evenepoel lors de l’étape contre-la-montre, Tadej Pogacar n’était pas dans une position aussi solide que cela, avec seulement 1’15’’ d’avance sur Vingegaard alors que le champion danois doit monter en puissance au fil des étapes.

Voeckler se positionne

Interrogé sur le sujet par cyclismactu.net , Thomas Voeckler ne valide pas forcément cette théorie, indiquant d’une part qu’il ne fallait pas oublier Remco Evenepoel et Primoz Roglic, toujours dans les clous eux aussi, et d’autre part qu’il était très difficile de faire réellement des projections sur le niveau de forme qu’aura Vingegaard en troisième semaine.

« Je ne sais même pas si l’entraîneur de Vingegaard pourrait répondre à cette question »