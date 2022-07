Tour de France

18e étape : Pogaçar explose, Vingegaard va gagner le Tour

Publié le 21 juillet à 17h53 par Thibault Morlain

Dernière étape de haute montagne dans les Pyrénées pour le Tour de France. Avec un programme relevé, c’était l’une des dernières occasions pour bouleverser l’ordre établi au classement général. On s’attendait alors à une explication entre les favoris et surtout entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogaçar pour le maillot jaune. Et au sommet de l’ascension pour rejoindre Hautacam c’est Vingegaard qui s’est imposé et qui était le plus fort.

18ème étape du Tour de France donc ce jeudi 21 juillet. Alors que les Champs-Elysées se rapprochent, il fallait encore toutefois fournir des efforts et de gros efforts. En effet, c’était une étape de haute montagne qui attendait le peloton avec deux ascensions hors catégorie et une de 1ère catégorie. Un énorme défi pour tous les coureurs du Tour de France et surtout les favoris qui avaient là un terrain de jeu parfait pour s’expliquer une dernière fois avant l’arrivée à Paris.

Ça s’échappe dans l’Aubisque

Jusqu’au pied de l’ascension du col d’Aubisque, les attaques se sont multipliées. Nombreux ont été les coureurs qui ont tenté leur chance pour prendre place dans l’échappée. Mais aucun n’a réellement réussi à se détacher. Et tout s’est finalement fait à la pédale dans cette première ascension hors catégorie de la journée. Au sommet de l’Aubisque, ils étaient alors une grosse vingtaine de coureurs à l’avant avec notamment Wout Van Aert, le maillot vert, ou encore Thibaut Pinot.



Direction ensuite le col de Spandelles au terme d’une longue descente. Et dans le peloton maillot jaune, c’est l’équipe de Tadej Pogaçar qui a décidé de durcir le ton. Pour préparer une attaque du Slovène ? Oui. En effet, le maillot blanc a décidé d’attaquer à plusieurs reprises dans ce col de Spandelles, mais pas de quoi surprendre à chaque fois Jonas Vingegaard, le maillot jaune, bien attentif et toujours dans sa roue. En revanche, pour tous les autres, notamment David Gaudu et Romain Bardet, ces attaques ont fait des dégâts. A l’avant, ils n’étaient en revanche plus que 3 avec toujours Van Aert et Pinot.

La Jumbo Visma fait craquer Pogaçar

Pogaçar a donc mis la pression sur Vingegaard, au point que le maillot jaune se fasse une énorme frayeur dans la descente du col de Spandelles. Quelques mètres plus loin, c’est en revanche le Slovène qui est parti à la faute et a chuté. Dans l’ascension vers Hautacam, Wout Van Aert a livré une nouvelle démonstration, décrochant notamment Thibaut Pinot quand Daniel Martinez avait lui de mal à rester dans la roue du Belge. Finalement, Pogaçar et Vingegaard sont revenus sur la tête de course à 5 kilomètres de l’arrivée. Et sous l’impulsion de Wout Van Aert, Tadej Pogaçar a explosé et seul Jonas Vingegaard, coéquipier du maillot vert, a pu suivre. Il s’est par la suite envolé tout seul vers la victoire d’étape quand Van Aert en avait fini avec son effort.

🏆💛 Jonas Vingegaard wins in Yellow in Hautacam!🏆💛 Jonas Vingegaard s’impose en Jaune à Hautacam !#TDF2022 pic.twitter.com/82pWZPs0ZO — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

Classement de l’étape :



1- Jonas Vingegaard

2- Tadej Pogaçar + 1min 03

3- Wout Van Aert + 2min 10

4- Geraint Thomas + 2min 54

5- David Gaudu + 2min 58

Quels changements au général ?

Grâce à sa victoire à Hautacam, Jonas Vingegaard confirme plus que jamais sa domination sur le Tour de France. D’ailleurs, il a augmenté son avance sur Tadej Pogaçar. Désormais, il compte 3 minutes 26 d’avance sur le Slovène. Un retard qui semble impossible à remonter lors du contre-la-montre à la veille d’arrivée sur les Champs-Elysées. Si Geraint Thomas reste lui 3ème du général, David Gaudu gagne une place, remontant ainsi sur Nairo Quintana. Désormais, le coureur de la Groupama-FDJ est 4ème au classement général.