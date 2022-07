Cyclisme

Tour de France : Le constat accablant de Pinot sur son calvaire

Publié le 21 juillet à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Venu sur ce Tour de France pour remporter au moins une étape et non pas pour jouer le classement général, Thibaut Pinot a encore raté son coup ce mercredi. Parti dans l’échappée, le coureur français n’a pas tenu la cadence du groupe maillot jaune revenu en trombe. Après ce nouvel échec, Pinot semblait abattu.

A cette allure, Thibaut Pinot est bien parti pour clôturer un nouveau Tour de France très frustrant. Tout le monde se souvient de ses larmes en 2019. En plein milieu de la troisième et dernière semaine, le coureur de l’équipe Groupama FDJ a été contraint d’abandonner alors qu’il était candidat à la victoire finale. Trois ans plus tard, les objectifs ont changé, son mental aussi, ses adversaires également mais la Grande Boucle ne lui sourit toujours pas. Parti dans l’échappée lors de la 17ème étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes, le coureur français a pensé pouvoir faire quelque chose mais il a très vite été rattrapé par le train des favoris. Encore une fois…

Pinot est venu pour une victoire d’étape

Alors qu’il ne reste qu’une étape de montagne sur ce Tour de France, Thibaut Pinot voit son objectif se compliquer, lui qui s’était fixé l’ambition de remporter au moins une étape. « Ce qui me fait rêver, avant de penser au général, c'est de gagner une étape de montagne. Moi, je partirai du Danemark pour gagner une étape. Faire 6e du Tour ou 8e de la Vuelta, ça ne m'intéresse plus parce que je ne prends pas de plaisir. Ce qui me fait vivre, ce sont les émotions », lançait-il avant le début de ce Tour. Pinot avait même ciblé une étape en particulier… « S'il y a une étape à gagner, c'est celle-ci (La 7ème, la Super Planche des Belles Filles). J'ai gagné à l'Alpe-d'Huez et au Tourmalet, qui sont mythiques. Mais celle-là serait encore plus forte », ajoutait Pinot.

🎙 "Je sens que j'apporte rien à l'équipe."La frustration de Thibaut Pinot à l'arrivée de la 17e étape. #TDF2022🟡 Le DIRECT : https://t.co/nw3ugYRJer pic.twitter.com/xRdyl1Svsz — francetvsport (@francetvsport) July 20, 2022

« Je suis mauvais, je ne suis pas bon, je n'ai rien pu faire »

Battu par l’inévitable Tadej Pogaçar sur la 7ème étape, Thibaut Pinot n’a pas pu faire mieux dans les Pyrénées. « Je suis mauvais, je ne suis pas bon, je n'ai rien pu faire, je suis déçu. J'ai essayé de donner un coup de main à David Gaudu. Il me restait une mini-cartouche pour rentrer sur un petit groupe. Mais pour moi, c'est vraiment décevant. Il manque plein de choses, je suis tellement loin de mon niveau. Personnellement, c'est compliqué et je sens que je n'apporte rien à l'équipe, donc pour moi c'est dur », regrettait-il après l’étape, abattu par les événements, dans des propos relayés par L’Equipe .

Encore une chance pour Pinot ?

Malgré tout, il lui reste une étape pour briller. Même si cette 18ème étape semble être promise au duel pour le maillot jaune entre Tadej Pogaçar et Jonas Vingegaard, Thibaut Pinot pourrait être tenté de briller au moins une fois sur ce Tour de France. Surtout que pour le moment, aucun coureur français n’a remporté la moindre étape. Si jamais cette Grande Boucle venait à se terminer sans victoire française, ce serait une première depuis… 1999 ! A Thibaut Pinot de faire mentir les observateurs.