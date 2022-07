Tour de France

Nouvelle explication au sommet entre Pogaçar et Vingegaard

Publié le 20 juillet à 07h35 par Thibault Morlain

Les coureurs du Tour de France sont actuellement dans les Pyrénées. Et alors que la route a commencé à grimper ce mardi à l’occasion de l’étape entre Carcassonne et Foix, cela va être encore pire ce mercredi à l’occasion de 17ème étape. Entre Saint-Gaudens et Peyragudes, la haute montagne est de retour sur le Tour de France.

Les Champs-Elysées se rapprochent pour le peloton du Tour de France. Mais avant d’arriver à Paris, il y a encore des difficultés et pas des moindres. Cela sera notamment le cas ce mercredi avec la 17ème étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes. Si seulement 129,7 kilomètres sont au programme, il faudra toutefois gravir plusieurs cols. « Le programme est aussi somptueux pour les spectateurs qu’exigeant pour les leaders qui auront des positions à défendre. Après avoir franchi le col d’Aspin et la Hourquette d’Ancizan, des attaques pourraient être portées dès la montée au col d’Azet. Et dans le final, même les meilleurs grimpeurs sont susceptibles de flancher face aux pourcentages à encaisser vers l’altiport de Peyragudes », a pu expliquer Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.



4 ascensions au programme

Ce sont donc 4 montées qui se dressent ce mercredi sur la route du Tour de France. Et pas des moindres. Cela va commencer avec le col d’Aspin, classé en 1ère catégorie. Si la pente moyenne n’est que de 6%, elle est toutefois longue, 12 kilomètres. De quoi commencer très fort cette étape et éprouver les organismes. Direction ensuite Hourquette d’Ancizan, une montée classé en 2ème catégorie. Plus simple que le col d’Aspin, il faudra toutefois grimper 8,2 kilomètres à 5,1% de moyenne. C’est ensuite le col de Val Louron-Azet qu’il faudra grimper. Une montée régulière longue de 10,7 kilomètres à 6,8% de moyenne. Et enfin, l’arrivée se jugera tout en haut de la montée vers Peyragudes.

Une montée vers Peyragudes décisive ?

Et c’est dans cette ascension vers Peyragudes que tout devrait se jouer durant cette 17ème étape du Tour de France. Classé en 1ère catégorie, cette ascension fait 8 kilomètres, mais les pourcentages seront beaucoup plus élevés. Surtout dans le dernier kilomètre. En effet, avant de franchir la ligne d’arrivée, il faudra faire face à des passages à près de 16%. Une terrible pente qu’il faudra donc dompter et qui pourrait permettre de creuser certains écarts.

Explications entre favoris du Tour de France

Compte tenu de ce relief, il est difficile de voir la victoire d’étape échapper à un favori du Tour de France. Cela devrait donc se jouer entre les hommes forts du peloton et forcément, tous les regards se tournent vers Tadej Pogaçar et Jonas Vingegaard. Le Slovène l’a promis, il va attaquer sans cesse pour tenter de faire son retard sur le maillot jaune. Dans la montée vers Peyragudes, Pogaçar devrait donc passer à l’offensive et pour Vingegaard, il faudra alors répondre comme il a bien su le faire jusqu’à présent. Les deux premiers du général sont ainsi favoris pour cette 17ème étape, mais d’autres cadors du peloton pourraient tirer leur épingle du jeu à l’instar de Nairo Quintana ou encore David Gaudu, intéressés par la troisième place actuellement occupée par Geraint Thomas.