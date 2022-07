Tour de France

Vingegaard résiste encore à Pogaçar, Bardet perd tout

Publié le 19 juillet à 17h25 par Thibault Morlain

Place maintenant aux Pyrénées pour le Tour de France. Pour ce début de 3ème et dernière semaine, les coureurs devaient affronter de nouvelles difficultés. Au lendemain d’une journée de repos, il a donc fallu remettre les organismes en route très rapidement. Alors qu’on attendait une explication entre Pogaçar et Vingegaard, la victoire d’étape s’est jouée parmi l’échappée et c’est Hugo Houle qui a été le meilleur ce mardi.

16ème étape pour les coureurs du Tour de France. Il fallait ainsi relier Carcassonne et Foix. Une première étape dans les Pyrénées avec les premières difficultés et pas des moindres. En effet, au programme, il y avait une montée de 4ème catégorie, une de 3ème catégorie et surtout un enchainement de 2 cols de 1ère catégorie et une arrivée à Foix au terme d’une longue descente. Un terrain de jeu parfait pour les grimpeurs.

Une grosse échappée se détache

Sur le papier, cette étape était promise à un coureur de l’échappée. L’échappée du jour avait tout donc pour être la bonne échappée. Encore fallait-il se glisser dedans donc. Et ça a démarré très fort sur cette étape afin de se glisser dans ce groupe à l’avant. Les attaques se sont multipliées au fil des kilomètres et c’est une échappée à 29 coureurs qui a pris le large avec plusieurs Français dedans. De quoi croire à une première victoire tricolore sur ce Tour de France ?

Pogaçar a accéléré, Vingegaard a répondu

L’échappée a donc pris le large et énormément d’avance. Cela allait alors se jouer entre ces coureurs pour la victoire d’étape. Derrière, on a attendu le Port de Lers pour dégainer les premières attaques. Et Tadej Pogaçar a promis qu’il attaquerait tous les jours dans les Pyrénées, il a tenu parole. En effet, le maillot blanc a accéléré le rythme, sans pour autant distancer Jonas Vingegaard de sa roue. Pas inquiété, le maillot jaune du Tour de France a parfaitement suivi son rival numéro 1. En revanche, pour les autres membres du top 10, cela a été très compliqué, notamment Romain Bardet, 4ème du général au départ de cette 16ème étape.

Houle le plus fort

Au final, c’est le Canadien, Hugo Houle qui s’est imposé à Foix. Dans les dernières ascensions, il a fait très forte impression et n’a laissé aucune chance à ses compagnons d’échappée. A 31 ans, Houle s’offre une très belle victoire d’étape sur ce Tour de France. Il faudra donc encore attendre pour voir un Français l’emporter alors que Valentin Madouas a lui terminé à la 2ème place.



Classement de l’étape :



1- Hugo Houle

2- Valentin Madouas + 1min 10

3- Michael Woods + 1min 10

4- Matteo Jorgenson + 1min 12

5- Michael Storer + 1min 25

Quels changements au général ?

Statut quo entre Jonas Vinegaard et Tadej Pogaçar. Malgré les tentatives du Slovène, le maillot jaune reste toujours en tête du Tour de France avec 2 minutes 22 d’avance sur Pogaçar. Geraint Thomas est lui toujours 3ème. En revanche, ça bouge derrière. Romain Bardet n’est lui en revanche plus 4ème, une place occupée désormais par Nairo Quintana. Belle remontée également pour David Gaudu, désormais 5ème au général, qui a su accrocher la roue des meilleurs lors de cette 16ème étape. Et le grand perdant du jour est donc Romain Bardet. Alors qu’on rêvait de voir le coureur de la DSM sur le podium à Paris, cela ne devrait pas être le cas. Le voilà désormais 9ème à 6 minutes 37.